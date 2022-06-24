22-річний засуджений, який відбуває покарання за розбій у львівському СІЗО, займався інтернет-шахрайством

Поліцейські викрили на інтернет-шахрайстві 22-річного мешканця Вінниччини, який відбуває покарання у львівському СІЗО. Тепер йому загрожує від трьох до восьми років тюрми додатково.

За даними поліції Львівщини, 22-річний мешканець Вінницької області, який зараз відбуває покарання за розбій, разом із своїм спільником розміщували у соціальних мережах неправдиві оголошення про продаж деревини різних порід, а також продуктів харчування та товарів першої необхідності, яких насправді в наявності не мали.

У подальшому вони повідомляли потенційним клієнтам, які звертались за оголошеннями, свої банківські реквізити, куди люди переказували гроші, які шахраї привласнювали. На яку суму шахраям вдалося обдурити людей, поліцейські наразі встановлюють.

Шахрая викрили поліцейські управління протидії кіберзлочинам спільно з співробітниками оперативного відділу Львівської установи виконання покарань №19 (львівського СІЗО).

22-річному засудженому повідомили підозру за шахрайство (ч.3 ст.190 ККУ). За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.