«Cмотрящий» за львівським СІЗО отримав ще 9,5 років тюрми за вплив на в'язнів
Засуджений за вбивство чоловік, позиціонував себе як «мировий суддя» у злочинному середовищі
«Смотрящого» за львівським СІЗО, який вже відбуває термін за вбивство, засудили додатково наще 9,5 років за поширення злочинного впливу на інших в'язнів, повідомив офіс генпрокурора у середу, 15 червня.
«Громадянин перейняв на себе неформальну владу в злочинному середовищі у цій установі. Він набув статусу "смотрящого", забезпечував контроль за виконанням визначених ним правил поведінки, організував надходження до установи "важких" наркотиків, мобільних телефонів, вирішував спори, які виникали між ув’язненими з точки зору неписаних кримінальних законів. Він позиціонував себе як "мировий суддя" у злочинному середовищі», – повідомила прес-служба офісу генпрокурора.
У листопаді минулого року ZAXID.NET повідомляв, що цей неодноразово засуджений рецедивіст вже має статус «кримінального авторитета».
В'язень, деталі про якого ані поліція, ані прокуратура не розголошують, поки був підозрюваним у вчинені тяжкого злочину – вбивства, перебував у СІЗО, на вул. Городоцькій. Навіть за ґратами він зміг налагодити наркотрафік в ізолятор і став там «смотрящим».
Тоді поліція впродовж двох місяців збирала докази проти злочинця і навіть затримала його спільників, які у той час перебували на волі і передавали наркотики у СІЗО.
Відтак 23 листопада, злочинцеві висунули офіційні звинувачення у справі про встановлення і поширення злочинного впливу та незаконним обігом наркотиків, а вже 15 червня «смотрящий» отримав від судді додатково 9,5 років ув'язнення. Раніше рецидивіст отримав також термін у справі про убивство.