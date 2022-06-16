Засудженого за вбивство і водночас «смотрящого» за львівським СІЗО посадили ще на 9,5 років за поширення злочинного впливу

«Смотрящого» за львівським СІЗО, який вже відбуває термін за вбивство, засудили додатково наще 9,5 років за поширення злочинного впливу на інших в'язнів, повідомив офіс генпрокурора у середу, 15 червня.

«Громадянин перейняв на себе неформальну владу в злочинному середовищі у цій установі. Він набув статусу "смотрящого", забезпечував контроль за виконанням визначених ним правил поведінки, організував надходження до установи "важких" наркотиків, мобільних телефонів, вирішував спори, які виникали між ув’язненими з точки зору неписаних кримінальних законів. Він позиціонував себе як "мировий суддя" у злочинному середовищі», – повідомила прес-служба офісу генпрокурора.

У листопаді минулого року ZAXID.NET повідомляв, що цей неодноразово засуджений рецедивіст вже має статус «кримінального авторитета».

В'язень, деталі про якого ані поліція, ані прокуратура не розголошують, поки був підозрюваним у вчинені тяжкого злочину – вбивства, перебував у СІЗО, на вул. Городоцькій. Навіть за ґратами він зміг налагодити наркотрафік в ізолятор і став там «смотрящим».

Тоді поліція впродовж двох місяців збирала докази проти злочинця і навіть затримала його спільників, які у той час перебували на волі і передавали наркотики у СІЗО.

Відтак 23 листопада, злочинцеві висунули офіційні звинувачення у справі про встановлення і поширення злочинного впливу та незаконним обігом наркотиків, а вже 15 червня «смотрящий» отримав від судді додатково 9,5 років ув'язнення. Раніше рецидивіст отримав також термін у справі про убивство.