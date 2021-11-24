Підозрюваний у вбивстві і водночас «смотрящий» за СІЗО підозрюється у поширенні злочинного впливу

У вівторок, 23 листопада, арештанту, якого підозрюють у вбивстві, висунули ще додаткові звинувачення через поширення злочинного впливу на інших ув'язнених у Львівському СІЗО та налагородження наркотрафіку в ізолятор. Поліція повідомила, що неодноразово засуджений вже має статус «кримінального авторитета» і водночас є «смотрящим» за одним із корпусів у Львівському СІЗО.

У поліції не розголошують віку злочинця, ані інших деталей щодо нього. Чоловік є підозрюваним у вчинені тяжкого злочину – вбивства, і на час слідства він перебуває у СІЗО, на вул. Городоцькій.

Але навіть перебуваючи за ґратами, злочинцеві вдалося налагодити наркотрафік до ізолятора. З його дозволу члени банди (які на той час перебували на волі) купували та передавали наркотики у СІЗО. Після цього наркотики продавали ув'язненим. Пакунки з наркотиками потрапляли у СІЗО під час етапування арештованих до судів. Цей процес налагодив і контролював «смотрящий».

Ще у вересні поліція затримала кількох учасників злочинної групи з черговою партією наркотиків. Тоді СБУ повідомляла, що доставка наркотиків до ізолятора відбувалася впродовж 2021 року.

Збір доказів правоохоронцями тривав з початку вересня, а у вівторок, 23 листопада, вони висунули «смотрящому» офіційні звинувачення. За встановлення і поширення злочинного впливу йому загрожує до 15 років ув'язнення. Додамо, що за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків максимальний термін за ґратами – 12 років.