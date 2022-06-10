Мешканець Херсонщини виманював гроші через інтернет, перебуваючи у СІЗО

В’язень львівського СІЗО через інтернет збирав гроші нібито на лікування та реабілітацію, назвавшись військовим ЗСУ. Як повідомила Нацполіція Львівщини, йому вдалось виманити 25 тис. грн.

Як встановили слідчі спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам, 37-річний мешканець Херсонської області, перебуваючи в одній з установ виконання покарання у Львові, через інтернет збирав кошти нібито на лікування та реабілітацію, назвавшись військовослужбовцем ЗСУ.

Шахрай видурив у однієї жінки гроші на загальну суму близько 25 тис. грн

Йому повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні за ч.3 ст.190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.