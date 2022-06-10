В’язень львівського СІЗО видурював гроші на лікування, назвавшись військовим ЗСУ
Мешканець Херсонщини виманював гроші через інтернет
В’язень львівського СІЗО через інтернет збирав гроші нібито на лікування та реабілітацію, назвавшись військовим ЗСУ. Як повідомила Нацполіція Львівщини, йому вдалось виманити 25 тис. грн.
Як встановили слідчі спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам, 37-річний мешканець Херсонської області, перебуваючи в одній з установ виконання покарання у Львові, через інтернет збирав кошти нібито на лікування та реабілітацію, назвавшись військовослужбовцем ЗСУ.
Шахрай видурив у однієї жінки гроші на загальну суму близько 25 тис. грн
Йому повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні за ч.3 ст.190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.