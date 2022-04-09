В’язень київського СІЗО створив телеграм-канал з товарами для військових, він пропонував придбати шоломи, бронежилети, розгрузки, яких насправді не існувало. Таким чином він ошукав понад 100 волонтерів на суму більше 1,3 млн грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Чоловік утримується в СІЗО за підозрою у виготовленні, зберіганні, пересиланні та збуті підробленої валюти. За даними слідства, у перший день війни він створив телеграм-канал для нібито реалізації товарів, призначених військовим.

Підозрюваний пропонував придбати бронежилети, шоломи, розгрузки, форми, рукавиці, коліматорні приціли, спальні мішки, тощо. Він отримував від людей оплату за товар, якого насправді не існувало. У такий спосіб він ошукав понад 100 волонтерів на суму більше 1,3 млн грн.



Під час обшуку за місцем утримання особи вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.



Якщо ви стали потерпілим від дій цього шахрая звертайтесь до Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві.