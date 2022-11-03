Мешканець Тернопільщини втратив 4 тис. доларів під час обміну криптовалюти. Чоловік хотів обміняти 0,2 біткоїна на долари, однак, ввівши дані свого криптовалютного гаманця, він побачив, що гроші зникли, але йому не зарахувались. Виявилось, що він скористався фейковим віртуальним обмінником.

Про інцидент прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у четвер, 3 листопада. Як встановили слідчі, 32-річний мешканець Тернопільського району знайшов у інтернеті публікацію про обмін криптовалюти.

«Перейшовши за посиланням, він хотів обміняти біткоїни на віртуальні гроші, однак заробити це не вдалося. Після введення номеру криптовалютного гаманця і деяких уточнюючих даних біткоїни зникли, а гроші не зарахувалися», – йдеться у повідомленні. Сумарно він втратив 4 тис. доларів. Після цього він звернувся в поліцію.

Правоохоронці зазначають, що фейкові віртуальні обмінники – один з найпоширеніших шахрайських способів заволодіти чужими грошима.

«Щоб захистити особисті дані та кошти варто скористатися перевіреним обмінними пунктами та сайтами. Не довіряйте вигідним пропозиціям обміну. Щоб перевірити репутацію будь-якого майданчика, доцільно скористатися метапошуком. Сервіси дозволяють відслідковувати найкращі та вигідні пропозиції у криптовалютних обмінниках», – рекомендують у поліції.