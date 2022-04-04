Слідчі вилучили обладнання, яке чоловік використував для майнінгу криптовалюти

Поліція викрила 33-річного мешканця Тернополя, який у гаражі видобував криптовалюту. Чоловік протягом двох років орендував чужий гараж, де самовільно підключився до електромережі і таким чином крав електроенергію. На порушника правоохоронців навела місцева мешканка, вона помітила, що чоловік тривалий час проводить у гаражі попри те, що сам не має автомобіля. Скільки збитків він завдав, наразі з'ясовують слідчі.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, повідомлення про порушника надійшло до Тернопільського райуправління поліції від місцевої мешканки. Вона помітила незнайомця, який часто приходив до гаража і проводив там тривалий час. За словами жінки, автомобіля в чоловіка не було, тому це її дуже насторожило.

«Правоохоронці встановили, що тернополянин протягом двох років винаймав гараж у жителя міста. У приміщенні він встановив спеціальне обладнання та самовільно підключився до електричної мережі. За рахунок краденої енергії видобував криптовалюту», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили обладнання, сума збитків наразі встановлюється. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 188-1 ККУ (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 3,4 тис. грн, а максимально – до трьох років обмеження волі.