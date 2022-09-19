Контрабандні пристрої для майнінгу криптовалюти вилучили на кордоні

У неділю, 18 вересня, у пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею прикордонники спільно з митниками затримали 43-річного уродженця Києва, який намагався без декларування завезти в Україну 23 пристрої для майнінгу криптовалюти.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби розповіли, що увечері неділі в пункт пропуску «Краківець», що на Львівщині, на в’їзд в Україну прибув мікроавтобус Mercedes, яким керував 43-річний українець.

Контрабандне обладнання було заховане серед багажу (фото ДПСУ)

Під час проходження контролю чоловік заявив, що перевозить пасажирів та їхні особисті речі. Проте під час більш детального огляду автомобіля прикордонники спільно з митниками у багажнику серед вантажу виявили 23 пристрої для майнінгу.

В управлінні Держприкордонслужби уточнили ZAXID.NET, що контрабандне обладнання для майнінгу криптовалюти намагався завезти уродженець Києва.

За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил. Пристрої для видобування криптовалюти, попередня вартість яких майже 700 тис. грн, вилучили.