Працівники ДБР повідомили про підозру директору приватного підприємства, який штучно завищив ціни під час ремонту гуртожитку Навчального центру Нацгвардії у Золочеві Львівської області. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Згідно з угодою вартістю приблизно 2,5 млн грн, підрядник мав утеплити фасад і облаштувати територію гуртожитку Нацгвардії. Проте аудит виявив, що підприємець підробив акти виконаних робіт – вписав у них роботи, що не проводилися. Водночас для утеплення фасаду він використав значно дешевші матеріали, аніж передбачала тендерна пропозиція, а натомість завищив коефіцієнт для розрахунку вартості ремонту.

Через неправдиву інформацію в актах виконаних робіт, держбюджет, за даними ДБР, втратив 200 тис. грн. Підозрюваному у шахрайстві та службовому підробленні керівнику підприємства загрожує позбавлення волі на термін до 5 років. Встановлюється повне коло причетних до злочину осіб.

Упродовж 2017-2020 років у тендерах на ремонтні роботи на території навчального центру НГУ у Золочеві вигравало ПП «Будконтракт», зареєстроване у Боярці на Київщині. Директор фірми – Олег Кулаков. Загальна сума укладених контрактів між НЦ НГУ і ПП «Будконтракт» становить понад 9 млн грн, зокрема, ідеться про капітальний ремонт гуртожитків НГУ у Золочеві за 4,6 млн грн у 2018-2019 роках. Угода про утеплення фасаду, укладена у вересні 2020 року, була останньою між сторонами.

Окрім того, фірма кілька разів вигравала тендери на проведення різних – як капітальних, так і дрібних поточних – ремонтів для трьох підрозділів НГУ у Києві і одного на Кіровоградщині, зокрема і у 2022 році.