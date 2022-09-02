Із 2005 року на перетині просп. Чорновола та вул. Торф’яної функціонує приватна стоянка

Господарський суд Львівської області повернув у комунальну власність земельну ділянку на розі просп. Чорновола та вул. Торф’яної, яку передали приватному підприємству під будівництво концертно-спортивного комплексу. Однак замість комплексу підприємці облаштували на ділянці платну парковку.

Йдеться про земельну ділянку площею понад 2,2 га на перетині просп. Чорновола та вул. Торф’яної, призначеної для будівництва концертно-спортивного комплексу. З 2005 року цю ділянку в міста орендувало ТОВ «Автолюбитель-Плюс» під автостоянку. Через рік ЛКП «Спортресурс» дозволило компанії виготовити проект землеустрою щодо будівництва на цій ділянці концертно-спортивного комплексу, а у 2008 році депутати Львівської міськради цей проект землеустрою затвердили.

У 2009 році ТзОВ «Концертно-спортивний комплекс "Львів"» та ЛКП «Спортресурс» уклали договір про спільну діяльність, за яким компанія зобов’язувалась збудувати комплекс упродовж трьох років. Натомість компанія отримала комунальну ділянку під будівництво комплексу як внесок для ведення спільної діяльності зі «Спортресурсом».

Однак будівництво комплексу так і не розпочали, натомість «Концертно-спортивний комплекс "Львів"» використовувало ділянку під платну автопарковку. Через це прокуратура звернулась до суду, аби повернути ділянку у власність громади. Її вартість оцінили у 70 млн грн.

Суд встановив, що крім невиконання основних умов договору, до 2016 року ТзОВ «Концертно-спортивний комплекс "Львів"» здавало цю ділянку в оренду ТзОВ «Автолюбитель-плюс» для обслуговування парковки без згоди від міськради.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Олександра Запотічняк ухвалила розірвати угоду між ТзОВ «Концертно-спортивний комплекс "Львів"» та ЛКП «Спортресурс» та зобов’язала повернути ділянку у власність Львівської міськради. Компанія та комунальне підприємство мають сплатити по 3,7 тис. грн судових витрат. Як стало відомо із судового реєстру, на це рішення ТзОВ «Концертно-спортивний комплекс "Львів"» подало апеляцію.