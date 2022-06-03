Суд оштрафував підприємця за незаконне користування комунальною землею у Львові
ПП «Фаріон» має сплатити 1,3 млн грн штрафу
Господарський суд Львівської області оштрафував ПП «Фаріон» за незаконне користування комунальною земельною ділянкою на вул. Остроградських, 3 у Львові.
Йдеться про ділянку комерційного призначення площею майже 0,3 га, що розташована поблизу студмістечка НУ «Львівська політехніка» на вул. Остроградських, 3. Із 2006 року ділянкою користувалося ПП «Фаріон», однак у 2016 році термін користування ділянкою завершився й підприємство не зверталось до міської ради, аби його продовжити.
Як повідомили ZAXID.NET у департаменті містобудування Львівської міськради, впродовж наступних п’яти років ПП «Фаріон» користувалося ділянкою незаконно й за період із 2018 до 2021 компанія заборгувала ЛМР за користування ділянкою 1,3 млн грн.
2 червня Господарський суд Львівської області постановив накласти 1,3 млн грн штрафу на ПП «Фаріон». Це рішення першої інстанції і його можна оскаржити в апеляційному суді.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Фаріон» зареєстроване у Львові на вул. Бойчука і займається видавничою діяльністю. Одноосібним власником компанії є Орест Фаріон.
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