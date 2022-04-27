Земельну ділянку на перетині вулиць Трускавецька - Академіка Підстригача продали за 17 млн грн

У середу, 27 квітня, Львівська міська рада провела одразу два земельні аукціони і продала ділянки у межах міста на загальну суму 23,1 млн грн. Аукціони відбулись на електронному майданчику Prozorro.Продажі.

Земельну ділянку площею 0,65 га на перетині вул. Трускавецька – Академіка Підстригача виставили на електронний аукціон із початковою вартістю 8,2 млн грн. Під час торгів перемогу здобув підприємець зі Львова Олег Мусянович – його кінцева пропозиція усього на 1 грн була більшою за конкурента – підприємства «Авіокон Проект». Так, ділянку продали за 17 млн грн, тут планують збудувати склади.

Ще одну земельну ділянку площею 0,2 га продали на вул. Городоцькій, 355а, фактично на виїзді з міста. Стартова ціна цієї землі була 2,9 млн грн, а під час торгів піднялась до 6,1 млн грн. Переможцем електронного аукціону стало ТзОВ «Сфера», пропозиція якого відрізнялась від конкурента, компанії «Роман Плюс», на 100 грн. На цій ділянці мають намір збудувати офісні приміщення.

Ділянку на вул. Городоцькій, 355а продали за 6,1 млн грн (фото ЛМР)

За даними YouControl, ТзОВ «Сфера» належить Віктору та Ярославу Гнідцям зі Львівщини.

«У середу Львів провів одразу два успішні земельні аукціони. Це плюс 23 мільйони 100 тисяч 103 гривні до міського бюджету. І це за дві відносно невеликі ділянки. І це у воєнний час. Щоб розуміти. Це сума, яка дозволяє повністю утримувати 25 міських парків протягом двох-трьох місяців. Або ж провести реконструкцію – з облаштуванням сучасних майданчиків і замощенням доріжок - одного міського парку, приблизно такого, як Личаківський у Львові», – прокоментував результати аукціону заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Нагадаємо, нещодавно у Львові вперше провели земельний аукціон під час воєнного стану. Ділянку на вул. Бескидській площею 0,64 га продали за 5,2 млн грн.