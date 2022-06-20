Ділянка площею 4,8 га роташована поруч із львівським аеропортом, ринком «Південний» та ТРЦ Victoria Gardens

Львівська обласна прокуратура виграла касацію щодо справи про передачу ТзОВ «Сінерджі Альянс» земельної ділянки біля львівського аеропорту під будівництво величезного конгрес-холу. Цю комунальну ділянку компанії виділила Львівська міська рада, аби погасити нею борги за ремонт вулиць до «Євро-2012», однак прокуратура вважає передачу землі незаконною й звернулася до суду.

Йдеться про ділянку площею 4,8 га, що розташована поруч із Міжнародним аеропортом «Львів» імені Данила Галицького. Цією ділянкою Львівська міськрада планувала погасити 103,6 млн грн боргу перед ТзОВ «Онур» за ремонт низки львівських вулиць до футбольного чемпіонату «Євро-2012».

Для цього у вересні 2019 року депутати Львівської міськради ухвалою сесію дозволили створити спільне з компанією «Онур» підприємство «Сінерджі Альянс», до статутного капіталу якого внесли цю земельну ділянку. Її вартість оцінили у 105,9 млн грн.

На цій ділянці ТзОВ «Сінерджі Альянс» планувало збудувати багатофункціональний комплекс із конференц-залами, виставковими центрами, готелями, офісами та паркінгом. За попередніми підрахунками, вартість проекту становила 70 мільйонів доларів.

Однак Львівська обласна прокуратура вважає, що земельну ділянку приватній компанії виділили незаконно, оскільки комунальну землю мали або здати в оренду, або продати на аукціоні. 25 січня 2021 року Господарський суд Львівської області постановив повернути ділянку в комунальну власність. Цю постанову Львівська міськрада оскаржила в Західному апеляційному господарському суді.

Своєю чергою, прокуратура звернулася до Верховного суду й 31 травня Касаційний господарський суд Верховного суду визнав, що Львівська міськрада внесла ділянку в статутний капітал компанії не законно. Таким чином касаційний суд залишив чинним рішення Господарського суду й скасував постанову Західного апеляційного господарського суду.

Міськрада та «Сінерджі Альянс» мають сплатити по 6,3 тис. грн судових витрат. Рішення Верховного суду є остаточним й оскаржити його не можна.

Як повідомив ZAXID.NET речник Львівської обласної прокуратури Данило Антощак, прокуратура очікує отримати текст постанови суду, яка вже набула законної сили, після чого звернеться в міськраду за виконанням.