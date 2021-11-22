Ділянка площею 4,8 га роташована поруч із львівським аеропортом, ринком «Південний» та ТРЦ Victoria Gardens

Західний апеляційний господарський суд повернув ТзОВ «Сінерджі Альянс» земельну ділянку, що розташована біля львівського аеропорту. Кілька років тому Львівська міська рада виділила компанії комунальну ділянку під будівництво величезного конгрес-холу, однак прокуратура визнала передачу землі незаконною і через суд зобов’язала повернути ділянку в комунальну власність. Це рішення міська рада оскаржила в апеляції.

Як повідомляв ZAXID.NET, до футбольного чемпіонату Євро-2012 компанія «Онур» ремонтувала низку вулиць у Львові, зокрема, вул. Вернадського, вул. Ряшівську та частину вул. Княгині Ольги, Стрийської, Зеленої, Пасічної, просп. Чорновола. Оплатити ремонт цих вулиць мали з держбюджету, однак, міська рада не отримала цих грошей від держави, тому заборгувала за роботи 103,6 млн грн. Погасити борг перед «Онуром» міська рада вирішила земельною ділянкою, площею 4,8 га, що розташована поруч із аеропортом «Львів».

У вересні 2019 року депутати Львівської міськради ухвалили рішення про створення спільного підприємства з компанією «Онур» ТзОВ «Сінерджі Альянс», до статутного капіталу якого внесли цю земельну ділянку. Її вартість оцінили у 105,9 млн грн.

На ділянці площею 4,8 га, поруч із львівським аеропортом, ринком «Південний» та ТРЦ Victoria Gardens, компанія планувала збудувати багатофункціональний комплекс із конференц-залами, виставковими центрами, готелями, офісами та паркінгом. За попередніми підрахунками, вартість проекту становила 70 мільйонів доларів.

Візуалізація забудови території майбутнього конгрес-холу

Однак Львівська обласна прокуратура вважає, що земельну ділянку приватній компанії виділили всупереч закону – комунальну землю мали або надати в оренду, або продати на аукціоні. 25 січня Господарський суд Львівської області постановив повернути ділянку в комунальну власність. Цю постанову Львівська міськрада оскаржила в апеляційному суді.

5 листопада Західний апеляційний господарський рішення Господарського суду скасував й визнав внесення землі у статутний капітал ТзОВ «Сінерджі Альянс» законним. Рішення суду ще не опублікували у єдиному реєстрі судових рішеннь, однак, як повідомив ZAXID.NET речник Львівської обласної прокуратури Данило Антощак, прокуратура оскаржуватиме рішення апеляційного суду в касації.