Зараз ділянка між аеропортом і Скнилівським парком вільна від забудови

Львівська міськрада продасть з аукціону ділянку біля львівського аеропорту під будівництво торгового центру. У мерії мають затвердити викупну ціну ділянки, після чого її зможуть виставити на аукціон.

Ділянка площею 1,3 га розташована між львівським аеропортом та Скнилівським парком, у районі майбутньої вул. Ряшівської. Зараз вона є вільною від забудови.

Червоним позначені межі ділянки, яку планують продати з аукціону

У четвер, 4 листопада, депутати ЛМР затвердили проект землеустрою ділянки, аби продати її на електронних торгах. Ділянка призначена для будівництва та обслуговування торгових будівель. Тепер департамент містобудування має зареєструвати речове право на земельну ділянку, провести грошову оцінку і виставити її на аукціон.

Ділянка, яку продадуть під торгові площі, розташована впритул до майбутньої вул. Ряшівської, яку Львівська міськрада вже понад 10 років планує добудувати. Для цього необхідно викупити 40 ділянок, що перебувають у приватній власності. Цього року управління земельних ресурсів підготувало документи на викуп 10 ділянок.