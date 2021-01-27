У понеділок, 25 січня, Господарський суд Львівської області постановив повернути у комунальну власність Львова земельну ділянку, яку місто передало ТзОВ «Сінерджі Альянс». На цій території площею 4,8 га поруч із аеропортом «Львів» турецька компанія «Онур» планувала збудувати багатофункціональний конгрес-хол, готель, а також офісні будівлі.

Нагадаємо, ще 19 вересня 2019 року комунальне підприємство «Агенція ресурсів» та «Онур» створили спільне товариство – «Сінерджі Альянс». Міська рада передала йому як внесок у статутний фонд земельну ділянку – майже 5 гектарів між вул. Щирецькою та вул. Ряшівською. Її вартість — майже 106 млн грн.

Компанія «Онур» знайома нам ремонтами доріг у Львові ще до Євро-2012. Держава досі не розрахувалась з ними за виконану роботу. Місту тоді також не надійшли обіцяні кошти з держбюджету, і, як наслідок, Львів заборгував підрядникам понад 100 мільйонів гривень. Вартість переданої ділянки в межах вулиць Щирецької-Ряшівської збігалась із сумою боргу та мала його покрити.

На цій ділянці компанія «Онур» мала б звести сучасний конгрес-центр, де можна було б приймати до 3 тисяч учасників масштабних конференцій чи велелюдного концерту одночасно. А ще готель, офіси і паркінг на 400 місць. За попередніми підрахунками, вартість проекту – 70 мільйонів доларів. Це майже два мільярда гривень. Такого у Львові наразі немає.

Однак у процес втрутилась прокуратура Львівщини. Слідчі побачили в угоді порушення закону та подали позов до суду.

«Фактичним чином відбулося відчуження земельної ділянки всупереч нормам чинного земельного законодавства. Адже комунальна власність і державна власність може відчужуватися лише шляхом передання в оренду або продажу на конкурсних засадах. Справа досить неординарна, судової практики в Україні саме такої категорії справ немає», – пояснює прокурорка відділу захисту інтересів держави в земельній сфері Наталія Леонтьєва.

Суд скасував реєстрацію права власності на землю та повернув ділянку у комунальну власність міста.

У міській раді вже повідомили, що оскаржуватимуть це рішення в апеляційному суді.

«Наша позиція була така, що не заборонено створювати комунальні підприємства згідно з Господарським кодексом України. Суд першої інстанції вчора виніс рішення – задовільнив частково позивні вимоги прокуратури. Це був доволі такий довготривалий судовий процес, кожна зі сторін наводила свою аргументацію. Ми чекаємо на повний текст рішення і будемо готувати апеляцію, зразу ж», – каже директорка міського юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

Однак, допоки триватимуть судові засідання, нового конгрес-центру у Львові ніхто будувати не буде.