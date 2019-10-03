Проект на півтора мільярда

На земельній ділянці площею 4,8 га поруч із аеропортом «Львів» турецька компанія «Онур» запланувала будівництво багатофункціонального конгрес-холу, готелю, а також офісних будівель. Загалом на реалізацію проекту планують витратити близько 70 млн доларів (1,7 млрд грн).

ZAXID.NET дізнавався деталі цього масштабного проекту.

Погасили борг

19 вересня депутати Львівської міськради під час засідання сесії ухвалили рішення про створення спільного підприємства з ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Згідно з прийнятою ухвалою, ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міськради» з «Онуром» створили спільне підприємство ТзОВ «Сінерджі Альянс».

До статутного капіталу ТзОВ «Сінерджі Альянс» комунальне підприємство внесло ділянку площею 4,8 га, яка обмежена вул. Щирецькою та вул. Ряшівською (проектованою). Вартість ділянки оцінюють у 105,9 млн грн.

Як пояснила ZAXID.NET начальниця юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич, ЛКП стало співзасновником ТзОВ та внесло ділянку у статутний фонд, щоб погасити борг перед компанією «Онур».

«З одного боку, місту потрібен великий, якісно збудований конгрес-хол. Ми жодної такої споруди не маємо у Львові. З іншого боку, ми винні компанії «Онур» велику суму грошей і це навантаження на міський бюджет. Тому було прийнято таке нестандартне рішення. Компанія «Онур» запевнила, що усі подальші кроки щодо будівництва буде погоджувати з нами і ми можемо бути впевнені, що там буде збудований конгрес-хол», – сказала ZAXID.NET Гелена Пайонкевич.

Ділянка, на якій реалізовуватимуть проект, розташована біля аеропорту, ринку «Південний» та ТРЦ «Вікторія Гарденс» (відео ZAXID.NET)

На підставі судових рішень сума загальної заборгованості міськради перед компанією «Онур» становить 103,6 млн грн, також «Онур» відмовився від позовних вимог на суму 2,8 млн грн.

Ці гроші місто заборгувало компанії за ремонти низки доріг перед чемпіонатом Євро-2012. Зокрема 103,6 млн грн місто заборгувало за будівництво вул. Вернадського, вул. Ряшівської та ремонт частини вулиць Княгині Ольги, Стрийської, Зеленої, Пасічної, проспекту Чорновола.

Мерія уклала низку мирових угод з «Онуром» та зобов’язалась повернути ці кошти. Зараз, створюючи спільне підприємство з «Онуром» та вносячи до статутного капіталу земельну ділянку, Львівська міськрада по суті погасила цей борг.

Не лише конгрес-хол

На ділянці площею 4,8 га, поруч із львівським аеропортом, ринком «Південний» та ТРЦ «Вікторія Гарденс», компанія «Онур» має збудувати багатофункціональний комплекс, де б можна було проводити концерти, конференції, виставки, участь в яких могли б брати близько 3 тис. людей одночасно.

За словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка, наразі у місті немає де проводити конференції на понад тисячу учасників, а будівництво такої локації дозволить проводити масштабні заходи. Будівництво конгрес-холу буде здійснюватись коштом інвестора – компанії «Онур».

Як розповіла ZAXID.NET інвестиційний аналітик компанії «Онур» Олена Чепурнова, яка є менеджеркою цього проекту, на ділянці заплановано збудувати багатофункціональний комплекс, готель, офісні будівлі та підземний паркінг на понад 400 авто. За попередніми підрахунками, реалізація проекту, який включає будівництво усіх цих будівель, вартуватиме близько 70 млн доларів (1,7 млрд грн).

Ескізний проект майбутнього конгрес-холу, готелю та офісів (клікніть для збільшення)

«Цей проект буде реалізовуватись поетапно. Спочатку скеровуємо усі сили, складаємо ТЕО на те, що першочергово необхідно, – це багатофункціональний комплекс (конгрес-хол). Також ми плануємо збудувати тут готель та офісні приміщення. Ці об’єкти необхідні, оскільки до Львова приїздитиме багато гостей, учасників конференцій і через близькість до аеропорту їм буде зручно тут зупинятись. Також завжди є потреба у бізнес-ділових центрах, тут будуть створені простори для ІТ-бізнесу. Детальніше це вже обговорюватиметься з потенційними клієнтами», – розповіла Олена Чепурнова про концепцію проекту.

Тут також облаштують підземний паркінг для понад 400 автомобілів, а саму територію озеленять та зроблять відкритою для мешканців та гостей міста.

Територію поруч із конгрес-холом мають зробити відкритою (клікніть для збільшення)

За словами Олени Чепурнової, конгрес-хол буде розрахований приблизно на 3 тис. учасників. Там зможуть проводити виставки, конференції, концерти та інші масштабні заходи. За попередніми розрахунками, будівництво розпочнеться уже у 2020 році і триватиме приблизно два роки. Після зведення об’єкту управління ним буде здійснювати спеціально створений управлінський штат компанії «Сінерджі Альянс».

Згідно з концепцією проекту, майбутній готель матиме приблизно 200 – 300 номерів, але, за словами Олени Чепурнової, про деталі наразі говорити рано.

«Зараз це стадія концепції, коли ми працюватимемо з архітекторами, то паралельно шукатимемо операторів, які були б зацікавлені у розміщенні свого готелю на цій території. Архітектори далі уже працюватимуть з ними та враховуватимуть їхні побажання», – уточнила Олена Чепурнова.

«Конференції – це розвиток для міста»

Залученням організаторів міжнародних конференцій у місті займається ЛКП «Львівське конференц-бюро». Директор цього ЛКП Андрій Павлів розповідає ZAXID.NET, що наразі найбільшу кількість учасників конференції (1200) може прийняти стадіон «Арена Львів».

«Уже є певні заходи, які не перший рік проводять у місті, розвиваються і поступово виростають з інфраструктури Львова. Минулого тижня закінчилась масштабна конференція ІТ Arena, яку поводять на «Арені Львів», але їм там уже тісно і цьогоріч довелося добудовувати навіть додатковий павільйон. Також щороку відбувається східноєвропейський конгрес з стоматологічної імплантації на «Арені Львів» і це місце стає [їм] все тісніше. Ми також маємо масштабний захід «Форум видавців». Це три приклади заходів, які вже відбуваються у Львові та потребують збільшення локацій», – розповів ZAXID.NET Андрій Павлів.

Говорячи про конгрес-хол, Андрій Павлів виділяє чотири основні напрямки, які б могли зробити його універсальним. Це, зокрема, можливість проводити конференції, виставки, концерти, а також спортивні змагання. Багатофункціональність комплексу повинна полягати також у тому, щоб він міг швидко трансформуватись, наприклад, з конференц-залу в концертний майданчик, чи міг одночасно приймати кілька різних заходів.

Торік у Львові відбулось 430 конференцій, з яких 87 були міжнародними і стосувались переважно ІТ, медицини, науки та економіки. Загалом у 2018 році на конференції до Львова приїхали 83 тис. учасників.

«Місто не дарма визначило конференц-індустрію одною з ключових галузей для розвитку, оскільки це не лише про ліжко-місця та заповнені ресторани. Це про знання, що залишаються після цих конференцій. Ми часто працюємо з ІТ середовищем, медичною та освітньою тематиками і розуміємо, що кожна така конференція – це тисячі міжнародних учасників, які приїздять сюди не для того, щоб пожити в готелі, чи поїсти в ресторані, а щоб обмінятись досвідом з нашими спеціалістами. Це означає розвиток для міста та країни», – каже директор «Львівського конференц-бюро».

Додамо, що про будівництво конгрес-холу у Львові говорять уже вдруге. У 2017 році міжнародна компанія «Jones Lang LaSalle» розробляла ТЕО на конгрес-хол поблизу стадіону «Арена Львів», попередня вартість будівництва об’єкту становила 810 млн грн. Однак відтоді проект так і не почали реалізовувати. Як пояснив ZAXID.NET заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, місто досі шукає інвестора для будівництва цього об’єкту.

«Біля «Арени Львів» зарезервована ділянка під виставковий центр, це дуже схоже до конгрес-холу. Ми говоримо про мультифункціональний комплекс біля аеропорту, який буде зосереджений на конференціях та частково на виставковій діяльності. А виключно виставкова діяльність – це великий ангар, який дає можливість будувати різні конструкції. Ми ще шукаємо інвестора», – сказав Андрій Москаленко.