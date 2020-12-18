вул. Ряшівську почали будувати ще до Євро-2012

Для викупу 42-х земельних ділянок, що необхідні для будівництва вул. Ряшівської, у міському бюджеті Львова на 2021 рік передбачать понад 10 млн грн. Ці ділянки перебувають у межах червоних ліній майбутньої вулиці, що з’єднає львівський аеропорт та вул. Кульпарківську й Наукову.

Як розповів ZAXID.NET в. о. керівника департаменту містобудування ЛМР Сергій Коровайник, мерія провела інвентаризацію всіх земельних ділянок, що підпадають під будівництво, і зелених насаджень, а ЛКП «Львівавтодор» отримало дозвіл на розроблення проекту землеустрою для продовження вул. Ряшівської.

«Для добудови вул. Ряшівської необхідно викупити 42 ділянки загальною площею понад 1 га. Наразі управління земельних ресурсів дало грошову оцінку для 20 ділянок. Для оцінки інших необхідно внесли зміни в ухвалу, якою дозволили викуп землі, оскільки їх власники або перереєстрували ділянки на інших осіб, або внесли зміни в кадастрову карту», – пояснив Сергій Коровайник.

Загалом міська рада викупить 42 земельні ділянки на вул. Лисеницькій та вул. Скнилівській, які раніше виділяла дачному кооперативу «Урожай» для ведення садівництва. За підрахунками управління земельних ресурсів ЛМР, їх викуп обійдеться у 10-12 млн грн.

Приблизна траєкторія майбутньої вул. Ряшівської

Сергій Коровайник каже, що попередньо власники ділянок згодні на продаж майна, а у разі незгоди їх вилучатимуть через суд. В мерії сподіваються вирішити земельні питання до квітня 2021 року, після чого землю для будівництва вулиці оформлять за «Львівавтодором».

Зараз вул. Ряшівська з'єднує вул. Городоцьку і вул. Патона та має довжину близько 500 м. У разі добудови Ряшівської від вул. Патона до Кульпарківської, протяжність вулиці становитиме майже 4 км.

Нагадаємо, вул. Ряшівську планували збудувати до Євро-2012. Через брак фінансування тоді встигли збудувати лише відрізок вулиці зі сторони Кульпарківської.