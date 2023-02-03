Двох колишніх чиновників однієї з сільрад Хмельниччини підозрюють в незаконній передачі комунальної землі своїм родичам. За версією слідства, в 2020 році екс-голова сільради та колишній секретар підробили документи, таким чином передавши у власність своїм родичам 24 га ділянок. У разі доведення вини колишнім посадовцям загрожує максимум до шести років тюрми.

Про вручення підозр колишнім чиновникам стало відомо в п'ятницю, 3 лютого, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Як встановили слідчі, екс-голова однієї з сільських рад колишнього Старокостянтинівського району та колишній секретар в 2020 році підробили рішення сесій.

На підставі цих рішень їхні родичі набули право приватної власності на земельні ділянки комунальної власності площею майже 24 га. «Такими діями територіальній громаді завдано шкоди на суму понад 460 тис. грн. На даний час земельні ділянки арештовано. В рамках кримінального провадження готуються цивільні позови про стягнення вказаних збитків», – йдеться у повідомленні.

Фігурантам розслідування вже вручили підозри за ч.2 ст. 364 ККУ (зловживання владою) та ч.2 ст. 366 ККУ (службове підроблення). У разі доведення вини максимально їм загрожує до шести років ув'язнення.