Колишнього сільського голову з Хмельниччини звинуватили у службовому підробленні та привласненні 160 тис. грн. Слідство вважає, що посадовець підробляв рішення сесій і таким чином регулярно виписував собі премії. Під час розслідування збитків він не відшкодував, тож на його майно наклали арешт. За скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.

Про завершення досудового розслідування у цій справі прес-служба прокуратури Хмельниччини повідомила у вівторок, 18 жовтня. Як встановило слідство, екс-голова села підробляв рішення сесій сільської ради щодо свого преміювання. Всього за період 2019-2020 років він отримав майже 160 тис. грн.

Про яку саме сільську раду йдеться, наразі невідомо. «У ході досудового слідства завдані державі збитки не відшкодовано, тому прокуратурою пред’явлено позов про стягнення спричиненої шкоди, а також накладено арешт на нерухоме майно колишнього посадовця», – йдеться у повідомленні.

Слідство інкримінує йому порушення ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч.2 і ч.3 ст. 191 ККУ (привласнення майна). Чоловікові загрожує максимум до восьми років ув'язнення.