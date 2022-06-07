Слідчі ДБР оголосили підозру завідувачці одного з відділів Старокостянтинівської міськради

Чиновницю Старокостянтинівської міськради підозрюють у службовій недбалості через незаконне відчуження земель Міноборони. Жінка погодила висновок про те, що 11,5 га земель оборонного призначення начебто насправді належать місту. Відтак депутати райради дозволили передати цю територію під приватне будівництво. За скоєне чиновниці загрожує до п'яти років тюрми.

Про вручення підозри чиновниці стало відомо у вівторок, 7 травня, після повідомлення прес-служби ДБР у Хмельницькому. Як вважає слідство, завідувачка одного з відділів Старокостянтинівської міськради погодила висновок про приналежність земель Міністерства оборони України до начебто земель комунальної власності міськради.

Це дозволило депутатам райради ухвалити рішення щодо відчуження 11,5 га земель оборонного призначення, розділити на 81 ділянку та передати під приватне будівництво. Експертиза встановила, що вартість незаконно переданої землі складає майже 12 млн грн.

«За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону повідомлено про підозру чиновниці у службовій недбалості. Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань», – йдеться у повідомленні. Санкція ч.2 ст. 367 ККУ передбачає від двох до п'яти років ув'язнення.

Зазначимо, що вказані земельні ділянки заарештували ще в жовтні 2021 року в рамках кримінального провадження. Тоді ДБР повідомляло, що до махінацій причетні посадовці Старокостянтинівської міськради та квартирно-експлуатаційного відділу МОУ. Наразі це перша підозра в цій справі.