До схеми причетні кілька посадовців підрозділу міграційної служби, їм також оголосять підозри

ДБР оголосило про підозру посадовцю міграційної служби у Хмельницькій області у незаконній видачі українських паспортів іноземцям, зокрема, громадянам РФ. Підставою для видачі ID-карток були дані померлих громадян України. Кожен такий паспорт коштував брав 5 тис. доларів хабара.

Як у п’ятницю, 7 жовтня, повідомила прес-служба ДБР у Хмельницькій області, йдеться про працівника відокремленого територіального підрозділу управління Державної міграційної служби. За даними слідств, посадовець брав участь у незаконній схемі видачі українських паспортів іноземцям, зокрема росіянам. Махінації з паспортами відбувались протягом 2020-2021 років.

«Працівники міграційної служби Хмельниччини налагодили схему виготовлення підроблених паспортів у вигляді ID-карток. Підставою для їх видачі були дані померлих громадян України. Отримати такий паспорт коштувало 5 тисяч доларів США. «Замовниками» таких паспортів, серед іншого, були й громадяни РФ», – йдеться у повідомленні ДБР.

У прес-службі уточнюють, що росіяни використовувати українські ID-картки для отримання закордонних паспортів, реєстрації бізнесу, отримання кредитів у банках. Схему виявили і заблокували у жовтні 2021 року. Підозру посадовцю міграційної служби оголосили після завершення відповідних експертиз. Йому дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Також у ДБР додають, що наразі слідчі готують підозри іншим учасникам злочинної схеми, у тому числі керівнику територіального підрозділу Державної міграційної служби України в Хмельницькій області. Разом з тим, місто, у якому працює підрозділ міграційної служби, поки не називають.