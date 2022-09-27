Екс-правоохоронця та посадовця сервісного центру МВС затримали у червні 2022 року, їм загрожувало до 10 років тюрми

Ужгородський міськрайонний суд зобов’язав 25-річного екс-правоохоронця Івана Сличка заплатити 68 тис. грн штрафу за передачу хабарів посадовцю сервісного центру МВС. Обоє чоловіків систематично брали гроші з водіїв, охочих обійти офіційні процедури. І посередника, і посадовця сервісного центру ДБР затримало у червні 2022 року під час одержання 2,4 тис. доларів хабара за видачу довідок про водійські права. Обом фігурантам справи загрожувало до 10 років позбавлення волі.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, Іван Сличко у період із травня по червень отримав 2,4 тис. доларів за оформлення 12 довідок для водіїв. Кошти екс-правоохоронець мав передати посадовцю сервісного центру МВС в Ужгороді.

За даними ДБР, обоє чоловіків систематично брали у громадян гроші за оформлення та обмін водійських прав, постановку на облік авто, видачу номерних знаків та інші послуги, які виконує сервісний центр МВС. Посередник, яким був Іван Сличко, підшукував зацікавлених клієнтів та передавав кошти. Вартість послуг складала 100-200 доларів з особи.

Правоохоронці затримали обох фігурантів справи під час отримання 2,4 тис. доларів США хабаря за видачу 12 довідок про підтвердження міжнародного стандарту водійських прав. Такі довідки водіям, що перебувають за кордоном, робили заочно, хоча отримувати такі документи водії зобов'язані особисто. Це дозволяло чоловікам призовного віку залишатися за межами України і уникати мобілізації.

Іван Сличко зустрівся із посадовцем сервісного центру МВС на початку червня та домовився про остаточну ціну за оформлення документів. Із повної суми посередник собі попросив 1,3 тис. доларів, решта призначалася для посадовця, який виготовляв документи. Фігурантів справи затримали на території відпочинкового комплексу «Панська втіха», коли вони поділились отриманими грошима. У суді Іван Сличко свою вину визнав повністю, розкаявся, обіцяв, що більше такого не робитиме та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Відтак, суддя Ужгородського міськрайонного суду Василь Бедьо визнав Івана Сличка винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (хабарі за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). та зобов’язав сплатити 68 тис. грн штрафу. Крім того, обвинувачений має відшкодувати понад 3,3 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.