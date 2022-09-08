Після інциденту з хабарем лікаря звільнили з наркодиспансеру

Нарколога з Ужгорода Владлена Брича оштрафували на 68 тис. грн за отримання хабара і підробку даних про стан алкогольного сп’яніння. У червні 2022 року лікар взяв у жінки 5 тис. грн хабара та пообіцяв не проводити обстеження на алкоголь, а видати довідку про тверезість. Виявилося, що жінка діяла під контролем поліції. Нарколога затримали одразу після одержання грошей, після інциденту лікаря звільнили з наркодиспансера. У суді Владлен Брич свою вину визнав повністю та пообіцяв більше такого не робити.

Лікар працював у Закарпатському обласному наркодиспансері. Нарколога затримали ввечері 27 червня 2022 року після отримання 5 тис.грн хабара за оформлення довідки про тверезість: за ці кошти Владлен Брич обіцяв жінці видати довідку без проведення тесту на алкоголь.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, лікар погодився видати клієнтці довідку про відсутність алкогольного сп'яніння, не проводячи для цього жодних оглядів чи лабораторних досліджень. Після отримання грошей нарколог видав документ, де зазначив, що ознак сп’яніння у пацієнтки не виявлено та зазначив, що дослідження проводилося на приладі Drager, який показав результат 0,0%. Відомо, що жінка, яка запропонувала лікарю хабар, діяла під контролем правоохоронців.

У суді Владлен Брич свою вину визнав повністю, щиро покаявся, просив затвердити угоду про визнання винуватості та сказав, що зобов’язується надалі не вчиняти нових злочинів. Відтак суддя Ужгородського міськрайонного суду Віталій Малюк визнав нарколога винним за ч. 1 ст. 368 ККУ (отримання хабара службовою особою) та призначив йому 68 тис. грн штрафу. Крім того, обвинуваченому заборонено працювати на певних посадах протягом року. Нарколог також повинен відшкодувати 2,2 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.