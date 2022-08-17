Обоє митників працювали на митному посту «Астей» на кордоні з Угорщиною

Поліція викрила двох інспекторів митного посту «Астей» на хабарах від перевізників товарів. За версією слідства, двоє закарпатських митників сприяли у незаконному ввезенні різних товарів без розмитнення. Зокрема, йдеться і про ввезення автомобілів на іноземній реєстрації. Суми хабарів ні в поліції, ні в прокуратурі наразі не називають. Під час обшуків на митному пості правоохоронці вилучили документи і флешки, які доводять факти злочинів. Наразі митникам обирають запобіжний захід. За скоєне митникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Про викриття двох працівників Закарпатської митниці на хабарі повідомила прес-служба поліції Закарпаття у середу, 17 червня. За даними правоохоронців, йдеться про радника митної служби III рангу та інспекторів митної служби IV рангу митного посту «Астей» на КПП «Лужанка».

«Поліцейські встановили, що митники сприяли у незаконному ввезенні різних груп товарів без розмитнення. Відповідно за це вони вимагали грошову винагороду», – йдеться у повідомленні поліції. Разом з тим правоохоронці суми хабарів не називають.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що митники за хабарі також обіцяли не перешкоджати громадянам у ввезенні з-за кордону автомобілів на іноземних номерах.

«Двоє службових осіб МП «Астей» вимагали від громадян неправомірну вигоду, а згодом і отримували кошти за безперешкодне переміщення транспортних засобів на іноземній реєстрації через державний кордон України», – зазначають у прокуратурі.

У вівторок, 16 серпня, правоохоронці провели обшуки на митному посту «Астей», а також у помешканнях фігурантів справи та вилучили документи і флешки. Наразі обом митникам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара службовою особою). За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Додамо, у понеділок, 15 серпня, закарпатська поліція повідомила про затримання 25-річного працівника митного посту «Лужанка», якого звинувачують в отриманні хабарів за безперешкодне ввезення автомобілів на іноземних номерах. Суму хабара, на якому затримали митника, правоохоронці теж не називали. Наразі працівник митного посту перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.