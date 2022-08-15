За скоєне митнику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна

Поліція затримала 25-річного працівника митного посту «Лужанка», якого звинувачують в отриманні хабарів за безперешкодне ввезення автомобілів на іноземних номерах. Суму хабара, на якому затримали митника, правоохоронці не називають. Наразі працівник митного посту перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у понеділок, 15 серпня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, старшого інспектора митного посту «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною, затримали під час одержання хабара. Гроші службовець брав за сприяння у перетині кордону автівок на іноземних номерах.

«Поліцейські встановили, що старший інспектор причетний до злочинної схеми, пов’язаної з безперешкодним ввезенням транспортних засобів іноземної реєстрації через державний кордон України. Оперативники, за силової підтримки бійців КОРДУ, затримали зловмисника «на гарячому», безпосередньо під час отримання ним хабара», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури ZAXID.NET уточнили, що затриманому митнику 25 років, наразі він перебуває у СІЗО. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 149 тис. грн. За скоєне митнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборони займати певні посади на три роки. Розслідування триває.