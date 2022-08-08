За хабарі 53-річному митнику загрожує до десяти років ув'язнення

СБУ затримала 53-річного інспектора митного посту «Косонь», якого підозрюють у вимагання грошей від водіїв «євроблях» за уникнення перешкод при перетині кордону машин на іноземних номерах. З кожного авто митник брав по 300-500 доларів, у залежності від марки машини. Затримали інспектора при одержанні 700 доларів за ввезення двох автомобілів. За скоєне митнику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про викриття інспектора митного посту «Косонь», що на українсько-угорському кордоні, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття у понеділок, 8 серпня. За версією правоохоронців, працівник митниці систематично вимагав у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення автомобілів на іноземних номерах.

«Вартість своїх послуг митник оцінював у середньому 300-500 доларів за автомобіль. Ціна коливалася в залежності від марки транспортного засобу. За оперативними даними, у середньому за тиждень через митний пост за цією схемою пропускали до п'яти «євроблях». Організатора корупційного механізму викрили під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 700 доларів за ввезення двох автомобілів», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що хабарі митник вимагав наприкінці липня 2022 року, затримали чоловіка на цих вихідних. Раніше правоохоронці також зафіксували ще один факт отримання митником 300 доларів за сприяння у ввезенні автівки на чеських номерах. У прес-службі СБУ ZAXID.NET уточнили, що йдеться про 53-річного інспектора митного посту «Косонь», йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабара службовою особою). За скоєне інспектору загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність інших митників до функціонування незаконної схеми.