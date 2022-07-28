ДБР передало до суду справу щодо 14 працівників митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці, яких підозрюють у махінаціях на понад 35 млн грн. За даними слідства, протягом 2017-2018 років митники сприяли фірмі, пов’язаній із Віктором Медведчуком, в ухиленні від сплати мита за вантаж. Усім підозрюваним загрожує до п’яти років ув’язнення.

Підозру мукачівським митникам оголосили у квітні 2022 року. Тоді йшлося про 10 працівників митного поста «Мукачево», яких звинуватили у сприянні незаконному імпорту нафтопродуктів компаніями, близькими до Віктора Медведчука. Сума збитків на початок розслідування оголошувалася у понад 24 млн грн.

Про завершення розслідування повідомила прес-служба ДБР у четвер, 28 липня. Як інформують правоохоронці, під час митного оформлення працівники митного посту «Мукачево» «не помічали» підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

«Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом зі Словаччини нафтопродукти угорського походження - легкі та середні дистиляти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром», – йдеться у повідомленні ДБР.

Працівників митного посту «Мукачево» звинувачують у злочинах ч. 2 ст. 367 (неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Зазначимо, у червні 2022 року ДБР оголосила про підозру шістьом працівникам митного посту «Мукачево» в ухиленні від розмитнення 10 вантажівок, привезених з-за кордону. За даними правоохоронців, такі дії митників призвели до збитків на суму майже 6 млн грн. Справу щодо цих зловживань також вже передали до суду.

Крім того, 15 липня 2022 року ДБР звинуватила п’ятьох працівників цього ж митного посту у масштабних махінаціях із імпортом автомобілів. За даними слідства, у серпні-вересні 2021 року державні інспектори внесли до системи неправдиві дані про прибуття в на митний контроль 29 автомобілів, які імпортувало приватне підприємство.