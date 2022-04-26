ДБР підозрює 10 працівників митного поста «Мукачево» на Закарпатті у сприянні незаконному імпорту нафтопродуктів компаніями, близькими до Віктора Медведчука. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 24 млн грн. За скоєне митникам загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як у вівторок, 26 квітня, повідомила прес-служба ДБР, десятьом працівникам митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці повідомили про у сприянні компаніям, підконтрольним Віктору Медведчуку.

«Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти – легкі та середні дистиляти. Проте, у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром. Під час митного оформлення службові особи митниці «не помічали» підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат», – йдеться у повідомленні ДБР.

У прес-службі ДБР уточнюють, що це дозволило компаніям ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень. Загалом внаслідок таких дій державі державний бюджет втратив понад 24 млн грн.

Десятьом мукачівським митникам оголоси про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам). За скоєне підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі із забороною займати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, раніше ДБР оголосило про підозру у службовій недбалості трьом працівникам митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці. Зазначалося, що митники також «не помічали» підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Злочин також був скоєний протягом 2017-2018 років. Державі завдано збитків на 7,8 млн грн.