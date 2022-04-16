СБУ затримала Віктора Медведчука 12 квітня під час спроби нелегально виїхати з України

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід голові політради партії «Опозиційна платформи-За життя» Віктору Медведчуку, якого 12 квітня під час спроби втекти з України затримала СБУ.

16 квітня слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого ДБР та обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

67-річного Віктора Медведчука підозрюють у низці тяжких злочинів проти національної безпеки, зокрема, держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Слідство встановило, що Віктор Медведчук та його колега по партії Тарас Козак передали Росії морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн. Крім того, у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних сил України.

Крім цього, слідство звинувачує Віктора Медведчука у схилянні керівництва України до постачання палива із так званих «ЛНР» та «ДНР» і сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій. Зокрема, впродовж 2015 року за постачання вугілля та для сприяння діяльності бойовикам, перерахували не менше 200 млн грн із запланованих більше ніж 3,16 млрд грн.

Із 13 травня 2021 року він перебував під домашнім арештом, а 10 січня 2022 року Печерський районний суд Києва продовжив термін домашнього арешту. Однак 26 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту, а його адвокатка Лариса Чредніченко заявила, що нардепа евакуювали у «безпечне місце» в Києві нібито через загрозу з боку «радикальних організацій».

2 березня Віктора Медведчука оголосили у міжнародний розшук, а 12 квітня СБУ затримала його під час спроби незаконно виїхати з України у Росію через територію Придністровʼя. 13 березня Личаківський районний суд арештував усе майно нардепа.