За скрєне 39-річній мешканці Хуста загрожує до десяти років позбавлення волі

39-річну директорку філії вишу в Хусті затримали під час одержання 700 доларів хабара. Гроші викладачка взяла за поновлення студентки на юридичному факультеті. Наразі затримана перебуває у СІЗО, за скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у вівторок, 6 вересня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, 39-річна мешканка Хуста, директорка освітнього закладу вимагала у дівчини 700 доларів хабаря за безперешкодне складання іспитів та зарахування на юридичний факультет.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що директорку вишу затримали у понеділок, 5 вересня, за хабар викладачка пообіцяла сприяти у швидкому поновленні на навчанні. «Директорка запевнила, що після цього з дівчиною буде укладено відповідний договір про надання освітніх послуг. Ціна питання становила 700 доларів США», – додають у прокуратурі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання та отримання хабара). Наразі викладачка перебуває у СІЗО, за скоєне жінці загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна та із забороною займати певні посади на три роки. Слідство у справі триває.