За хабарі інспектору загрожує до п'яти років позбалення волі

45-річного інспектора Укртрансбезпеки звинуватили у систематичному отриманні хабарів від водіїв логістичної компанії за непроведення перевірок. За даними правоохоронців, посадовець брав з кожної машини по 50 євро, за які обіцяв не зупиняти, а у разі зупинки і виявлення порушень – не виписувати штрафи. Затримали чоловіка після одержання 800 євро як оплату за партію машин. Зараз інспектору загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як у п’ятницю, 2 вересня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, старшому інспектору Західного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки повідомили про підозру у хабарництві та незаконному впливі на колег.

«Підозрюваний домовився з представником іноземних логістичних компаній, що вплине на інших співробітників управління Укртрансбезпеки та забезпечить безперешкодне пересування попередньо визначених автомобілів територією області. Інспектор обіцяв, що їх не зупинятимуть і не перевірятимуть на наявні порушення вимог законодавства, а в разі виявлення таких – не притягатимуть водіїв до адмінвідповідальності», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнили, що йдеться про 45-річного інспектора, який брав по 50 євро з однієї машини. Через посередника посадовець отримав 800 євро як оплату за одну партію автомобілів, яким мав гарантувати відсутність зупинок, перевірок і штрафів.

Інспектору Укртрансбезпеки повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами). Санкція статті передбачає до п’ят років позбавлення волі.