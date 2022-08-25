60-річному автоінструктору загрожує до десяти років позбавлення волі

Поліція затримала 60-річного інструктора автошколи із Красилова, який вимагав гроші у 18-річного сина загиблого українського військового. За даними правоохоронців, авто інструктора запевнив хлопця, що без грошей він не складе іспити та не отримає водійські права. Наразі інструктор перебуває у СІЗО, за вимагання хабара йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у четвер, 25 серпня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, у Красилові інструктор місцевої автошколи вимагав у 18-річного хлопця хабар за успішне складання іспиту з водіння. Відомо, що юнак є сином загиблого українського військового. Хлопець вирішив повідомити про інцидент у поліцію.

«18-річний юнак, чий батько загинув на сході України, записався в одну із автошкіл для отримання навичок керування транспортним засобом. Незадовго до екзамену водій-інструктор почав запевняти хлопця, що для успішного складання іспиту необхідно дати хабаря. Юнак же вирішив звернутися до правоохоронців», – йдеться у повідомлені поліції.

Наразі 60-річному авто інструктору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара). Чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та із забороною займатися певною діяльністю до трьох років. Також правоохоронці перевіряють інших працівників автошколи, які можуть бути причетні до цього злочину.