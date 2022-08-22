Домашнього насильника з Хмельницького суд зобов'язав сплатити 17 тис. грн штрафу за спробу дати хабар поліції. За даними слідства, у червні 2022 року Руслан Березовський намагався підкупити поліцейських, які приїхали до нього додому на виклик про домашнє насильство: чоловік запропонував правоохоронцям 1 тис. грн хабара за те, щоб вони не складали на нього протокол.

Про вирок мешканцю Хмельницького повідомила прес-служба поліції у понеділок, 22 серпня. Як зазначають правоохоронці, інцидент стався вночі 23 червня, коли поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство.

«Працівники поліції і повідомили обвинуваченому, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Чоловік спробував уникнути покарання за свої дії, запропонувавши правоохоронцям гроші за те, щоб вони не складали протокол на нього. Але натомість він отримав відмову і кримінальне провадження за пропонування хабара», – йдеться у повідомленні поліції.

Як зазначається вироку Хмельницького міськрайонного суду, того вечора Руслан Березовський запропонував патрульним поліцейським, які прибули на виклик, тисячу гривень хабара та отримав відмову. Правоохоронці повідомили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії, проте наступного дня прийшов до відділку поліції, підійшов до службового авто поліцейського та залишив гроші на сидінні.

У суді Руслан Березовський визнав свою вину, розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Відтак суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександра Вітушинська визнала чоловіка винним за ч. 1 ст. 369 ККУ (пропозиція та надання хабара) і зобов’язала сплатити 17 тис. грн штрафу. Суд розділив обвинуваченому штраф на чотири частини, повністю виплатити його Руслан Березовський має до 30 січня 2023 року. Крім того, обвинувачений має відшкодувати 755 грн витрат на залучення експерта. Гроші, які чоловік пропонував поліцейському, суд конфіскував. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.