43-річний мешканець Рівного намагався дати хабар слідчому в його службовому кабінеті. Чоловік запропонував правоохоронцю 1,1 тис. доларів хабара, аби той дозволив повернути йому арештований автомобіль. Натомість його затримали, за пропозицію хабара чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.

Інцидент стався в четвер, 18 серпня, в Рівненському райуправлінні поліції. Правоохоронці розслідували кримінальне провадження щодо незаконного обігу наркотиків, у рамках якого в фігуранта справи вилучили автомобіль.

«Чоловік, намагаючись «вирішити» питання повернення автомобіля, 18 серпня приніс в кабінет дізнавачу хабар – 1100 доларів США. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вже повідомили про підозру за ч.3 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). У разі доведення вини йому загрожує максимум до восьми років ув'язнення.

Зазначимо, що двома днями раніше у Сарненському райвідділку поліції затримали чоловіка, який намагався дати хабар слідчому за закриття кримінального провадження. Чоловік пропонував 1,5 тис. доларів поліцейському просто в його службовому кабінеті.