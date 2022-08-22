За скоєне прикордонику загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна

Інспектора прикордонної служби затримали на хабарі у понад 1 тис. євро. Ці гроші прикордонник взяв від контрабандистів за безперешкодний пропуск 30 ящиків сигарет на територію Румунії. Наразі затриманий старший сержант перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Про затримання прикордонника з Буковини повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону. За даними слідства, інспектор прикордонної служби 31-го прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича отримав 1050 євро хабара та сприяв у контрабанді сигарет закордон.

«Старший сержант за грошову винагороду надавав інформацію про час та місце перебування прикордонних нарядів на лінії кордону, аби громадянин міг безперешкодно перемістити 30 ящиків тютюнових виробів поза межами пункту пропуску», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці вже повідомили про підозру прикордоннику за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара службовою особою). Наразі старший сержант перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади протягом трьох років. Спецпрокурори вже подали до суду клопотання про обрання для службовця запобіжного заходу та відсторонення від посади.