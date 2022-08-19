Затриманий перебуває у СІЗО, йому загрожує до трьох років позбавлення волі

Правоохоронці звинуватили керівника буковинської благодійної організації у хабарництві за можливість займатися волонтерством і уникнути призову до війська. За версією слідства, чоловік отримав 12 тис. грн від ухилянта і обіцяв видати документи, які б дозволяли отримати відстрочку від призову та проїжджати блокпости у комендантську годину.

Як у п'ятницю, 19 серпня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, чоловік вимагав та одержав від призовника, який займається волонтерською діяльністю, 12 тисяч гривень.

«За ці гроші обіцяв прийняти до благодійної організації та виготовити документи, які дозволяли б безперешкодно проїжджати через блок-пости у комендантську годину та отримати відстрочку від призову на військову службу», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі керівнику відділення благодійної організації повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368-3 ККУ (отримання хабарів). Затриманий перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі із забороною займати певні посади.