СБУ знайшла 8 млн грн в львівської чиновниці, яка переправляла ухилянтів за кордон
47-річна працівниця Сихівського відділу соцзахисту спільно з медиками готувала документи для втечі призовників за кордон
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СБУ знайшла понад 8 млн грн готівки у працівниці Сихівського відділу соцзахисту та її спільників, яких підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Деталі обшуків повідомила СБУ Львівщини 18 серпня.
Правоохоронці викрили 47-річну працівницю Сихівського відділу соцзахисту, яка спільно з медиками допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон за підробленими документами.
За 1300 доларів чиновниця гарантувала виготовлення «довідок», які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі «документи» є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.
Чиновницю було затримано згідно ст. 208 КПК України – після передачі підробок клієнту. Їй вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
- документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;
- два автомобіля преміум класу вартістю понад $75 тисяч США;
- понад 8 млн грн у гривневому еквіваленті.
Наразі встановлено осіб, які встигли скористатися протиправними послугами. Щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності усіх учасників протиправної схеми.