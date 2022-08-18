Під час обшуків було виявлено понад 8 млн грн у гривневому еквіваленті

СБУ знайшла понад 8 млн грн готівки у працівниці Сихівського відділу соцзахисту та її спільників, яких підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Деталі обшуків повідомила СБУ Львівщини 18 серпня.

Правоохоронці викрили 47-річну працівницю Сихівського відділу соцзахисту, яка спільно з медиками допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон за підробленими документами.

За 1300 доларів чиновниця гарантувала виготовлення «довідок», які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі «документи» є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

Чиновницю було затримано згідно ст. 208 КПК України – після передачі підробок клієнту. Їй вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;

два автомобіля преміум класу вартістю понад $75 тисяч США;

понад 8 млн грн у гривневому еквіваленті.

Наразі встановлено осіб, які встигли скористатися протиправними послугами. Щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності усіх учасників протиправної схеми.