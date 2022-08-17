У кабінеті чиновниці провели обшук

Працівницю одного із відділів соціального захисту Львівської міськради підозрюють у причетності до організації виготовлення фальшивих документів, які надають право виїзду з України чоловікам призовного віку під час воєнного стану.

Як повідомили у середу, 17 серпня, у Львівській міськраді, напередодні поліцейські Львівщини за участі яворівських прокурорів провели обшук у службовому кабінеті в одному із відділів соціального захисту ЛМР. Правоохоронці з’ясовували обставини причетності працівниці до організації виготовлення документів, які надають підстави виїзду за кордон чоловікам призовного віку під час дії воєнного стану.

У мерії зазначили, що сподіваються на об’єктивне розслідування справи та максимальне притягнення винних до відповідальності.