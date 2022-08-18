Обох фігурантів справи затримали після отримання другого траншу в сумі 5 тис. доларів

Поліція затримала працівника Ковельського військкомату та екс-працівника цієї ж установи за допомогу ухилянту. Як встановили слідчі, за 6,2 тис. доларів чоловіки надали призовнику підроблену довідку медкомісії. Обох чоловіків затримали після отримання другого траншу. Наразі вони обоє під домашнім арештом, а офіцера відсторонили від роботи.

Про викриття стало відомо в четвер, 18 серпня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. За даними слідства, старший лейтенант Ковельського районного територіального центру комплектування та екс-посадовець цього ж центру надали призовнику підроблені довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

У липні 2022 року правоохоронці задокументували факт одержання вищевказаними особами першої частини хабара в розмірі 1,2 тис. доларів.

«Після отримання другої частини у розмірі 5 тис. доларів США вказаних осіб затримали у порядку ст. 208 КПК України. Обом уже обрано запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт. Офіцера відсторонено від посади», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вручили підозри обом фігурантам справи за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). У разі доведення вини чоловікам загрожує до дев'яти років тюрми.