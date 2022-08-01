Один з ухилянтів заплатив за «послуги» з виїзду за кордон понад 13 тис. доларів

Трьох мешканців Луцька викрили на переправленні ухилянтів за кордон. Вони підробляли військовозобов'язаним чоловікам фальшиві довідки про наявність хвороб, завдяки чому ті могли перетнути кордон. Двох фігурантів справи затримали ще в квітні, лише зараз стало відомо, що у банді була також лікарка Волинської обласної лікарні.

Про вручення підозр стало відомо у понеділок, 1 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. За версією слідства, твоє мешканців Луцька з кінця березня займались незаконним переправленням ухилянтів за кордон. Для переправлення ухилянтів вони підробляли фальшиві довідки про непридатність.

«Встановлені факти виготовлення таких документів для двох чоловіків, з одного з яких члени організованої групи взяли за цю послугу 13 200 доларів», – зазначає прокуратура.

У прес-службі поліції додають, що організував банду 42-річний чоловік, який займався пошуком «клієнтів». Його 41-річний спільник підвозив їх до лікарень та районного територіального центру комплектування і супроводжував їх там. А третя спільниця – 48-річна лікарка – виготовляла довідки про непридатність.

Двом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Незабаром запобіжний захід оберуть третьому фігуранту справи. Поліція встановлює, чи причетні чоловіки до інших подібних епізодів.

Слідчі вручили їм підозри за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон), санкція якої передбачає від семи до дев'яти років ув'язнення.