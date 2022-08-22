Вночі 22 серпня у пункті пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні затримали 44-річного українця, який пропонував хабар прикордонникам, щоб вони його пропустили за кордон. Спершу він намагався довести своє право виїзду з країни фальшивою довідкою.

«На підтвердження права виїзду за кордон в умовах воєнного стану чоловік надав інспектору прикордонного контролю медичну довідку та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. Проте під час перевірки прикордонники встановили, що документи мають ознаки підробки», – повідомили у ДПСУ.

Чоловік підготував запасний варіант на випадок, якщо довідку не приймуть

Після відмови пропуску ухилянт, уродженець Києва, спробував домовитися з прикордонниками і запропонував 2000 євро хабара. Тепер він відповідатиме за двома статтями Кримінального кодексу – надання неправомірної вигоди службовій особі та підробка документів.

Ухилянта-хабародавця передали представникам Нацполіції.