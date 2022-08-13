На українсько-польському кордоні 43-річний українець намагався виїхати в Польщу як багатодітний батько. На кордоні з’ясувалося, що довідку про народження третьої дитини він підробив.

Як повідомили у суботу, 13 серпня, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, у пункті пропуску «Шегині» на Львівщині прикордонники Львівського загону викрили чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька.

В умовах воєнного стану 43-річний українець хотів виїхати до Польщі, пред’явивши на кордоні свідоцтва про народження трьох дітей. Під час перевірки прикордонники з’ясували, що свідоцтво про народження 5-річної дитини підроблене.

Згодом ухилянт зізнався, що купив це свідоцтво через Telegram за 1000 доларів США.

Нагадаємо, від 24 лютого з моменту введення воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений виїзд з України.