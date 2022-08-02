Керівника одного зі структурних підрозділів університету викрили під час отримання чергового хабара

Працівника одного з вищих навчальних закладів Рівного викрили на отриманні хабарів від студентів. Як вважає слідство, чоловік неодноразово за гроші допомагав студентам успішно закрити сесію без здачі іспитів. За скоєне йому загрожує до п'яти років ув'язнення, також чоловіка незабаром повинні відсторонити від посади.

Про викриття стало відомо у вівторок, 1 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. За даними слідства, з грудня 2021 року по липень 2022 року керівник одного з підрозділів рівненського ВНЗ за гроші неодноразово впливав на прийняття рішень викладачами навчального закладу.

«Він, зокрема, «вирішував» питання позитивної здачі сесій студентом без фактичної здачі ним іспитів. Керівника викрили під час одержання чергового хабара», – йдеться у повідомленні.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. У разі доведення вини чоловікові загрожує максимум від двох до п'яти років ув'язнення.