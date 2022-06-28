Лікар пообіцяв жінці видати довідку без обстеження на стан алкогольного сп'яніння

Лікаря Закарпатського обласного наркодиспансеру затримали на хабарі у 5 тис. грн за довідку про перебування у тверезому стані під час керування автомобілем. Медика викрили під час одержання грошей від жінки, яка хотіла отримати довідку про тверезість без проведення обстеження на алкоголь.

Як у вівторок, 28 червня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, лікар-нарколог вимагав і отримав від жінки хабар у сумі 5 тис. грн. За ці гроші лікар обіцяв не проводити обстеження на рівень алкогольного сп’яніння, а видати довідку про тверезість.

«Лікар обіцяв без проведення необхідного медичного освідування надати жінці довідку про те, що вона не перебувала за кермом транспортного засобу у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння. Саме після отримання коштів за безпідставну видачу такого документа особу затримали», – йдеться повідомленні прокуратури.

Нарколога звинувачують за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Наразі вирішується питання щодо повідомлення лікарю про підозру. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та із забороною займати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.