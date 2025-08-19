За дрифт йому загрожує штраф - 510 грн

Патрульні поліцейські розшукали водія авто Tesla і оштрафувала його за дрифт в центрі Тернополі біля обласного краєзнавчого музею. Відео з небезпечними маневрами на дорожньому кільці з’явилося в телеграм-каналах в суботу, 16 серпня. Вже у вівторок в патрульній поліції Тернополя повідомили, що порушника вдалося встановити.

В пресслужбі патрульної поліції Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що водій Tesla вже не вперше дрифтує в центрі міста і притягується до адміністративної відповідальності.

«Під час моніторингу соціальних мереж, патрульні виявили відео, на якому водій Tesla виконував ризиковані маневри на кільці в Тернополі. Вдалося оперативно встановити особу правопорушника», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини у вівторок, 19 серпня.

За даними поліції цей водій раніше вже влаштовував подібні небезпечні виїзди на дорогу, які загрожують життю іншим водіям та пішоходам. Інспектори склали на чоловіка два адмінпротоколи за ч. 1 ст. 139 та ч. 2 ст. 122 КУпАП. Перший протокол за створення перешкод для дорожнього рух, а другий – за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.

Тернополянину загрожує штраф в розмірі 510 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.