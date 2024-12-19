Газон стадіону дуже сильно пошкоджений

На Тернопільщині правоохоронці розшукують водіїв, які влаштували дрифт на футбольному полі. Інцидент трапився в селі Григорів Монастириської громади. За словами місцевих жителів газон на стадіоні повністю пошкоджене.

Місцевий житель Сергій Настасовський опублікував у «Фейсбуці» фото понищеного футбольного поля ФК «Оріон» 17 грудня. За його словами, поле вважалося одним із найкращих в громаді і тут постійно проводилися футбольні матчі серед команд різних громад. Стадіон утримували та доглядали місцеві жителі за власні гроші та гроші з бюджету громади. Однак тепер увесь газон понищений колесами автомобілів, і замість трави там болото.

«Нещодавно я приїхав до дому, щоб відвідати свою сім’ю та рідних і побачив на стадіоні (одному з кращих стадіонів Монастириської громади) який, ми з моїми друзями та ПП «Оріон» підтримуємо та робимо благоустрій з року в рік, дуже погану картину, а саме, певні особи з села Бертники і села Переволока на автомобілях розважались на футбольному полі», – зазначив Сергій Настасовський.

Він звернувся до старости села з проханням вирішити проблеми з покриттям стадіону та притягнути винних до відповідальності.

У поліції Тернопільщини ZAXID.NET повідомили, що офіцери Монастирської громади проводять за фактом дрифту на футбольному стадіоні перевірку. Наразі встановлюють особи водіїв, які пошкодили газонне покриття. Також вирішують питання про внесення даного факту в ЄРДР, щоб винних притягнути до відповідальності.