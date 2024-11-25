Поле стало не придатним до проведення спортивних заходів

Поліція затримала чотирьох жителів Яремча, які ввечері заїхали на територію стадіону «Карпати». Внаслідок їхнього дрифту поле стало не придатним до проведення спортивних заходів. Чоловіки визнали свою вину.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 25 листопада, про пошкодження на стадіоні повідомив директор Яремчанського ліцею №1. Поліцейські оглянули місце події, вилучили речові докази та відео з камер спостереження.

«За лічені години встановили транспортні засоби, а відтак і осіб, що ними керували. Йдеться про чотирьох молодиків, місцевих мешканців, 1999, 2001,2002, 2003 р.н. Один з фігурантів уже попадав у поле зорі поліцейських за вчинення кримінального правопорушення. Порушників доставлено до відділення поліції», – розповіли правоохоронці.

Затримані визнали свою вину та попросили у громади вибачення. Відео з вибаченнями опублікувала Яремчанська міська рада. На відео водії, окрім вибачень, також представились. На стадіоні дріфтували Юрій Попович, Вадим Галич, Вадим Бойчук та Валентин Гончарюк.

Щоб встановити суму завданих збитків, поліцейські призначили експертизу. Після перевірки всіх обставин, винуватців притягнуть до відповідальності.