Обвинувачена вдарила постраждалого кулаком в обличчя

Яремчанський міський суд визнав винною Євдокію Виксюк в умисному легкому тілесному ушкодженні. За побиття чоловіка поруч з зупинкою в Яремчі прикарпатці присудили 850 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 липня, у червні 2024 року Євдокія Виксюк під час конфлікту з постраждалим неподалік автобусної зупинки вдарила його кулаком, внаслідок чого той отримав синець на обличчі.

Під час судового засідання жінка визнала свою вину. Суд також врахував, що обвинувачена не була раніше судимою, на обліку у психіатра не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Вивчивши всі матеріали справи, суддя Наталія Єрмак визнала Євдокію Виксюк винною в умисному легкому тілесному ушкодженні і призначила їй 850 грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.