Івано-Франківський міський суд виніс вирок жінці, яка побила подружню пару за прохання не курити у під’їзді будинку. За нанесення легких тілесних ушкоджень обвинувачена сплатить 850 грн.

Як вказано у вироку суду, випадок трапився 6 червня приблизно о 20:30. Жінка курила у під’їзді житлового будинку (адресу у вироку суду приховали), повз проходила подружня пара, яка зробила їй зауваження щодо куріння сигарет, «оскільки тютюновий дим негативно впливає на здоров’я».

Між людьми виник конфлікт, під час якого обвинувачена схопила жінку за руку та почала її викручувати, лівою рукою зловила потерпілу за шию та почала її душити. Чоловік намагався втрутитись, але обвинувачена вдарила його ногою.

Нападницю обвинувачували в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень, справу розглянув суд, який оштрафував жінку на 850 грн. На вирок ще може бути подана апеляція.